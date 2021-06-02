Солдаты НАТО отработали вторжение сил России в Румынии

Наибольшую роль в учениях сыграли турецкие сухопутные силы в количестве 2,2 тысячи военнослужащих и 150 единиц техники. Всего в маневрах приняли участие около четырех тысяч человек и 394 единицы техники. Среди них были также латвийские и польские военные.

По заверению штаба юго-восточного подразделения НАТО, их учения направлены на возможное противодействие не только российским силам, но и агрессии с любой другой стороны, но при этом там признали последние действия России «дестабилизирующими». В штабе подчеркнули, что учения стали «публичным сигналом готовности НАТО сдерживать и защищать территорию союзников».