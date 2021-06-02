Солдаты НАТО отработали вторжение сил России в Румынии

Целью учений стала отработка быстрой переброски солдат НАТО
в случае внешней агрессии. По сценарию, на Украине началась война, и войска Североатлантического альянса должны были отразить вторжение оккупационных сил в Румынию со стороны России. В ходе учений боевые джипы и вертолеты Puma расстреляли бутафорский блокпост, саперы с помощью водомета уничтожили взрывное устройство, взвод химической и радиационной защиты деактивировал боевые отравляющие вещества, а танки подавили остатки «оккупантов» на дальних холмах.