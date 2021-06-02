Минобороны РФ: НАТО передаст оружие Украине на учениях

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Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, По его словам, проведение учений «Sea Breeze» планируется в период с 28 июня по 10 июля. В них примут участие Украина, США Турция , Латвия, а также страны-партнеры. Всего решено задействовать около 4 тысяч военнослужащих, 40 судов, 30 единиц авиатехники и более сотни автомобилей и единиц бронетехники.

Конашенков подчеркнул, что масштабные учения на территории Украины планируются «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».

При этом сценарий учений предусматривает отработку взаимодействия войск на море и на суше с использованием авиации для «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных» для Украины «вооруженных формирований», которым «оказывается поддержка» властями соседнего государства.

В Минобороны России подчеркнули, что намерены внимательно следить за подготовкой и проведением учений и при необходимости адекватно реагировать.

В ведомстве также отметили, что на полигоны Украины будет доставлено современное вооружение и боеприпасы, которые в дальнейшем, как и в прежние годы, будут «направлены украинским войскам и националистическим формированиям» в Донбассе.