Минобороны РФ: НАТО передаст оружие Украине на учениях

Под прикрытием учений НАТО
«Sea Breeze» на Украину
будет поставлено современное оружие, которое затем используют в Донбассе ВСУ и националисты. Об этом со ссылкой на официального представителя Минобороны России
генерал-майора Игоря Конашенкова пишет
телеканал «Звезда».
По его словам, проведение учений «Sea Breeze» планируется в период с 28 июня по 10 июля. В них примут участие Украина, США
, Канада
, Великобритания
, Нидерланды
, Румыния
, Болгария
, Греция
, Турция
, Латвия, а также страны-партнеры. Всего решено задействовать около 4 тысяч военнослужащих, 40 судов, 30 единиц авиатехники и более сотни автомобилей и единиц бронетехники.
Конашенков подчеркнул, что масштабные учения на территории Украины планируются «на фоне непрекращающихся обвинений со стороны западных стран в якобы наращивании Россией военного потенциала на юго-западных рубежах».
При этом сценарий учений предусматривает отработку взаимодействия войск на море и на суше с использованием авиации для «стабилизации кризисной ситуации», вызванной деятельностью неких «незаконных» для Украины «вооруженных формирований», которым «оказывается поддержка» властями соседнего государства.
В Минобороны России подчеркнули, что намерены внимательно следить за подготовкой и проведением учений и при необходимости адекватно реагировать.
В ведомстве также отметили, что на полигоны Украины будет доставлено современное вооружение и боеприпасы, которые в дальнейшем, как и в прежние годы, будут «направлены украинским войскам и националистическим формированиям» в Донбассе.
Украина с апреля 2014 года проводит военную операцию против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе регулярно обсуждается, в том числе в ходе встреч контактной группы в Минске и на переговорах в «нормандском формате». При этом вести прямые переговоры с неподконтрольными территориями Киев отказывается.