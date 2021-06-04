Минобороны опубликовало документы об освобождении Риги

Минобороны России опубликовало раздел с архивными документами "Жить в памяти и сердцах!", посвященный сохранению исторической памяти о решающей роли Красной армии в освобождении Латвии от немецко-фашистских оккупантов. Документы публикуются в рамках проекта "Без срока давности".

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Прибалтийская наступательная операция считается одной из крупнейших стратегических операций Великой Отечественной войны, в которой были задействованы войска пяти советских фронтов и 12 армий.

Советским войскам удалось сломить сопротивление противника, несмотря на тяжелейшие условия лесисто-болотистой местности и мощные укрепления вермахта. В итоге уже 24 ноября 1944 года операция завершилась успехом Красной армии и освобождением Риги.

В новом разделе опубликованы уникальные документы, в которых рассказывается о том, как местные жители встречали освободителей.

"Население города Рига - рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты - встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, портретами руководителей нашей партии и правительства", - говорится в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта.

В Латвии Красную армию встречали тепло и радушно. "Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало нас приветливее, чем в Риге", - отмечается в опубликованном донесении начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

Советские воинские захоронения

За освобождение прибалтийских республик советские войска заплатили немалую цену. В боях на территории Латвии погибли более 205 тыс. красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах на территории этой страны.

Минобороны опубликовало подробные сведения обо всех основных захоронениях. На территории одной только Риги находятся 25 советских воинских захоронений, в которых погребено 45 тыс. человек. Своеобразным символом всех погибших за латвийскую столицу стал возведенный в городе в 1985 году величественный Памятник освободителям Риги.

Однако попытки исказить историю и стереть память о павших воинах предпринимаются и в этой стране. В новом разделе на сайте Минобороны опубликованы карточки многих воинских захоронений, представлены архивные документы, повествующие о подвигах покоящихся там героях-красноармейцах.

В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Егабпилс. Рассказывается о том, что местные "патриоты" уже давно ведут борьбу с этим памятником.

Обнародована информация и о захоронении в городе Даугавпилс, где в местном парке Дубровина находится мемориальная композиция на советском воинском захоронении 1944 года. В пояснении указывается, как в результате действий местных властей и этот монумент пришел в неудовлетворительное состояние.

Подобная ситуация сложилась вокруг большинства советских военных кладбищ в Латвии. Попытки вычеркнуть павших воинов-красноармейцев из истории предпринимались во многих других городах, к примеру в Лимбаже, Елгаве и Саласпилсе.

Игнорируемые договоренности

Все это происходит, невзирая на соответствующие договоренности. 30 апреля 1994 года было подписано соглашение между Россией и Латвией по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих в республике. В статье 13 прописано, что "с учетом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики".