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Совфед одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу

ТАСС
19 минут назад
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу (ДОН). За одобрение документа сенаторы проголосовали единогласно - 152 человека.
19 мая Госдума единогласно приняла закон о денонсации ДОН. Изначально планировалось, что Совет Федерации также рассмотрит документ на своем заседании 19 мая, однако рассмотрение денонсации было перенесено на 2 июня. Как пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, перенос сроков обсуждения документа в верхней палате никак не связан с предстоящей встречей президента России и президента США в Женеве 16 июня.
27 мая первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман проинформировала замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о решении США не возвращаться в ДОН. По словам Рябкова, Россия не собирается менять свою позицию относительно выхода из Договора по открытому небу в угоду США.
В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решение тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.
Договор предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с согласованными и оговоренными в нем квотами наблюдательных миссий. Он также регламентирует проведение полетов, определяет механизм контроля соблюдения договора, содержит требования к самолету, ограничения по составу и техническим параметрам аппаратуры наблюдения.
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