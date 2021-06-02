В ноябре прошлого года Вашингтон официально вышел из соглашения, объяснив свое решение тем, что Москва якобы нарушала ряд положений ДОН. В январе МИД РФ заявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора, затем президент России внес в Госдуму законопроект о денонсации ДОН. В последние недели в Москве не раз заявляли о том, что шанс на сохранение соглашения минимален, процесс денонсации займет несколько недель и, вероятнее всего, завершится уже в мае.