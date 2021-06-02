Променяют на США? Судан пересмотрит соглашение с Россией по базе ВМФ

Судан объявил о пересмотре соглашения с Россией по морской базе из-за положений документа, которые могут нанести вред государству. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба страны Мухаммед Усман аль-Хусейн в интервью суданскому телеканалу Blue Nile.

"В настоящее время мы ведем переговоры по пересмотру данного соглашения, чтобы учесть наши интересы и нашу выгоду", - сказал он. - Ряд статей документа нес некоторый вред Судану".

"Это соглашение было подписано при прежнем режиме [Омара аль-Башира], но оно не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, - сказал он. - Поэтому мы пока юридически не связаны обязательствами и у нас есть возможность для внесения поправок и изменений в соглашение о военном сотрудничестве с Россией в Красном море с учетом наших интересов". Генерал добавил, что договоренность будет реализована, если она учтет обоюдную выгоду стран, не нанося при этом вреда Судану. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах [с российской стороной]", - отметил он, выразив надежду, что переговоры с Москвой приведут к результату.

Одновременно с этим начальник Генштаба заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США ".

"Ранее Судан вынужден был ограничиваться военным сотрудничеством с Россией и Китаем, но в нынешнюю эпоху после того, как государство было исключено из американского списка стран - спонсоров международного терроризма, мы можем сотрудничать с Америкой и странами Запада", - заметил аль-Хусейн.

Впрочем, по словам начальника Генштаба, в Хартуме никак не увязывают пересмотр соглашения с Москвой с налаживанием отношений с Вашингтоном.

Соглашение о пункте материально-технического обеспечения

В начале декабря 2020 года стало известно, что Россия заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ РФ. Он предназначен для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа военных кораблей России. Судан передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения территорию и недвижимое имущество, включающие в себя береговую зону и водную акваторию с зоной причального фронта (зону стоянки плавсредств). Максимальная численность военного и гражданского персонала пункта МТО не должна превышать 300 человек, ее увеличение возможно по согласованию с Суданом.

Срок действия соглашения - 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды в случае, если ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомит другую по дипломатическим каналам о намерении прекратить действие соглашения.

11 апреля 2019 года в Судане был совершен военный переворот, армия отстранила находившегося 30 лет у власти в стране президента Омара аль-Башира.

Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на своей территории, сообщает в среду телеканал Al Arabiya.

«Судан замораживает соглашение ( ), которое было подписано с прежним режимом ( ) Приостановлено любое новое военное российское расширение на морской базе Фламинго», — говорится в сообщении.

Посольство России в Судане не подтвердило сообщения о заморозке соглашения по созданию пункта базирования ВМФ России на Красном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Instagram диппредставительства.

Дипломаты подчеркнули, что утверждения о приостановке такого договора «не соответствуют действительности, что бы при этом ни говорили так называемые «источники». «Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало», — отмечается в заявлении.

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд прокомментировал сообщения о приостановке соглашения о создании базы ВМФ России на Красном море, сообщает РИА «Новости».

«На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ», — ответил представитель МИД Судана.

Уточняется, что в суданских СМИ также отсутствует информация о заморозке соглашения с Россией.

У России есть по крайней мере четыре причины для создания новой военной базы на территории африканского Судана. Их в беседе с изданием URA.RU раскрыл военный эксперт Алексей Леонков

По его словам, первым основанием для строительство базы является тот факт, что в настоящее время вся Восточная и Центральная Африка страдают от постоянных атак со стороны террористов. При этом Россия, получив опорный пункт в регионе, смогла бы эффективнее выполнять роль миротворца на данной территории.

Во-вторых, считает Леонков, база в Судане позволила бы России осуществлять контроль за безопасностью и судоходством в акваториях Красного моря и Индийского океана — ранее такая возможность обеспечивалась за счет российских военных объектов в Йемене и Эфиопии, которых Москва лишилась.

Кроме того, по мнению Леонкова, суданская база могла бы стать новой точкой обороны России на дальних рубежах. Также она позволила бы наладить военное взаимодействия с такими дружественными странами, как Индия и Иран.

Кому мешает Москва делить африканские ресурсы

Соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России в Порт-Судане раскололо переходное руководство африканской страны. Суданская оппозиция заподозрила военную элиту в монополизации внешней политики. Такой же эффект произвёл необъявленный визит израильской делегации в Хартум в прошлом месяце. Недовольство может помешать процессу политического транзита.

На то, что часть общественного мнения в Судане не поддерживает настрой на укрепление связей с Россией и восстановление отношений с Израилем, обратили внимание западные СМИ. Так, довольно жёсткие заявления по этому поводу в последнее время делали представители коалиции «За свободу и перемены» — главного оппозиционного альянса, являющегося частью переходных структур. Видный член блока Камаль Болад заявил, что армейские силы «присвоили себе право принимать решения» и что в процессе государственного управления по-прежнему нет никакой прозрачности. В коалиции «За свободу и перемены» считают последние внешнеполитические инициативы Судана напоминанием о политике прежних властей — режима Омара аль-Башира, который был свергнут около 18 месяцев назад. Болад указывает на то, что переходные структуры в Хартуме «договорились строить сбалансированные отношения с различными региональными и международными блоками», однако размещение ПМТО ВМФ России в Порт-Судане может нарушить эту динамику.

Кроме того, некоторые высокопоставленные представители переходных властей оказались в неведении по поводу деталей российско-суданского соглашения. Так, министр иностранных дел африканской страны Омар Камар ад-Дин признался в разговоре с Bloomberg, что ещё не получил никакой версии «портовых» договорённостей.

Не менее негативную реакцию вызвал и процесс нормализации отношений между израильской стороной и Хартумом. Так, министр информации Фейсал Мухаммед Салих раскритиковал суданские вооружённые силы за приём делегации еврейского государства, который состоялся в ноябре. А незадолго до этого лидер одной из крупнейших оппозиционных партий «Аль-Умма» Садык аль-Махди увидел в объявлении о восстановлении израильско-суданских связей серьёзное противоречие законодательству Судана. По его словам, нормализация «будет способствовать уничтожению мирного проекта на Ближнем Востоке и станет шагом к разжиганию новой войны». В то же время он считает, что договорённости с Израилем «поставят под угрозу власть суданского переходного правительства, представляющего собой хрупкую коалицию гражданских и военных сил».

После произошедшей больше года назад революции и свержения аль-Башира африканским государством управляют как гражданские, так и военные, которые составляют один переходный орган — Суверенный совет. Аналитики констатируют, что у армейской элиты в нём более сильные позиции. И именно она несёт ответственность за последние внешнеполитические инициативы. Во многом именно благодаря такой ситуации стало возможным подписание сделки о размещении ПМТО ВМФ России.