США вывели из Афганистана треть вооруженных сил

— По оценкам Центрального командования США, мы завершили от 30 до 44 процентов всего процесса вывода, — говорится в заявлении.
Уточняется, что на данный момент из Афганистана выведено около 300 грузовых самолетов с боеприпасами.
Кроме того, агентству материально-технического обеспечения министерства обороны страны было передано 13 тысяч единиц оборудования для утилизации, пишет РИА Новости.
Напомним, администрация СШАобъявила, что вывод войск будет осуществляться с 1 мая. Вывести из страны всю армию планируется к годовщине серии из четырех координированных террористических актов — к 11 сентября.
Ранее сообщалось, что союзники в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана.