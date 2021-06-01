В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Шойгу анонсировал более 4500 военных учений

Lenta.ru
6 минут назад
В летний период в Вооруженных силах проведут более 4500 учений и тренировок, анонсировал министр обороны России Сергей Шойгу. Его цитирует «Интерфакс» во вторник, 1 июня.
Шойгу анонсировал 4500 военных учений летом
Фото: ТАССТАСС
По словам главы ведомства, основные усилия будут направлены на совершенствование индивидуальных показателей и сохранение интенсивности боевой подготовки.
Главным итогом 2021 учебного года станут совместные российско-белорусские стратегические учения «Запад-2021», рассказал министр. Военнослужащие отработают приемы в условиях сложной воздушной обстановки, уточнил Шойгу.
Он потребовал, чтобы весь авиаперсонал и техника были «в полном объеме готовы к действиям в таких условиях».
Центральный военный округ (ЦВО) в летний период проведет девять международных учений в России, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане, сообщил ранее командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
31 мая Шойгу сообщил, что Россия сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и частей. По его словам, это станет ответом на растущую угрозу со стороны стран НАТО на западном стратегическом направлении.
Армия,Александр Лапин,Сергей Шойгу,НАТО,Интерфакс,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители