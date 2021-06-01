Истребитель истребитель F-15EX сбили на учениях в Аляске

Издание отмечает, что в мероприятии приняли участие такие истребители, как F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Всего в ходе Northern Edge 21 два F-15EX Advanced Eagle совершили 33 вылета.

Каждый из данных самолетов работал в паре с другим истребителем. Результаты учений издание объясняет неотработанной тактикой применения F-15EX Advanced Eagle и тем обстоятельством, что этот самолет лучше всего действует совместно со стелс-истребителями.