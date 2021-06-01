В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Американский аналог Су-57 «сбили»

Lenta.ru
1 час назад
В ходе военных учений Northern Edge 21, проходивших на Аляске, американский истребитель F-15EX Advanced Eagle, считающийся аналогом российского Су-57, «сбил несколько противников и был сбит сам», сообщает журнал Popular Mechanics.
Истребитель истребитель F-15EX сбили на учениях в Аляске
Фото: Public DomainPublic Domain
Издание отмечает, что в мероприятии приняли участие такие истребители, как F-15C Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-35 Lightning II и F-22 Raptor. Всего в ходе Northern Edge 21 два F-15EX Advanced Eagle совершили 33 вылета.
Каждый из данных самолетов работал в паре с другим истребителем. Результаты учений издание объясняет неотработанной тактикой применения F-15EX Advanced Eagle и тем обстоятельством, что этот самолет лучше всего действует совместно со стелс-истребителями.
В апреле Popular Mechanics написал, что официальное название истребителя F-15EX Advanced Eagle оказалось печальным и неинтересным.
В феврале впервые взлетел истребитель F-15EX Advanced Eagle, который считается самой совершенной версией F-15 Eagle. Самолет, который может стать самым вооруженным истребителем в мире и дополнит F-35 Lightning II в особо сложных миссиях.
Армия,Аляска,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители