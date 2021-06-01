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ФСО заказала первую партию парашютов для спасения из небоскребов "Шанс"

ТАСС
1 час назад
Федеральная служба охраны стала первым заказчиком уникального российского парашюта "Шанс", который позволяет даже неподготовленным людям совершить прыжок с этажей высотных зданий. Об этом сообщил во вторник журналистам глава холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.
ФСО получит парашюты для спасения из небоскребов
Фото: ТАССТАСС
"Сейчас Федеральная служба охраны заказала эти парашюты. Это первые заказчики, если брать силовые структуры или федеральные органы исполнительной власти. Заказ уже размещен. Когда парашюты сошьют, мы их поставим. Поставки будут до конца года", - сказал он.
Парашют "Шанс" предоставляет возможность для спасения человеческих жизней при эвакуации с малых высот - от 33 метров (девять этажей). Как пояснил Насенков, парашют имеет максимально простую схему использования и не требует специальной подготовки.
"Шанс" можно использовать только один раз. В парашюте используется самая современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. Есть три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Кроме того, в конструкцию внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием.
Армия,Федеральная служба охраны,
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