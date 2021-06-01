ФСО получит парашюты для спасения из небоскребов

Парашют "Шанс" предоставляет возможность для спасения человеческих жизней при эвакуации с малых высот - от 33 метров (девять этажей). Как пояснил Насенков, парашют имеет максимально простую схему использования и не требует специальной подготовки.

"Шанс" можно использовать только один раз. В парашюте используется самая современная ткань с малой воздухопроницаемостью на основе полиамидного волокна. Есть три купола, удерживающие заданную скорость приземления, а также автоматическая система стабилизации тела, благодаря которой парашютом сможет воспользоваться даже человек, не имеющий навыков десантирования. Кроме того, в конструкцию внедрен ряд инновационных решений, которые не дают куполу складываться при контакте со зданием.