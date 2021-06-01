В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

ПВО Украины проводят учения в Херсонской области вблизи Крыма

ТАСС
1 час назад
Учения сил противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины начались на юге Херсонской области вблизи с российской границей в районе Крыма. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.
Силы ПВО Украины начали учения у границы с Крымом
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"С 1 по 3 июня на государственном испытательном полигоне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Скадовском районе Херсонской области проводится комплекс учений с силами и средствами противовоздушной обороны", - отметили в администрации.
По ее данным, маневры направлены на то, чтобы "наращивать боевые возможности Вооруженных сил для противодействия действующим вызовам и угрозам национальной безопасности".
Как уточнили в пресс-службе, в ходе учений для бойцов создают задачи на местности в условиях, максимально приближенных к боевым. Военные отрабатывают использование вооружения и военной техники, а также различные тактические и оперативные сценарии потенциально возможного вооруженного конфликта.
В последнее время Киев активизировал проведение учений в Херсонской области. В апреле этого года, по данным Службы безопасности Украины, в этой области были проведены масштабные антитеррористические учения, в ходе которых особое внимание уделялось морской прибрежной зоне региона, а также границе с РФ в районе Крыма. 23 апреля командование объединенных сил ВСУ сообщило о проведении на одном из полигонов Херсонской области учений подразделений противовоздушной обороны. 28 апреля пресс-служба проинформировала о проведении учений в области с использованием ракетных комплексов "Точка-У".
Армия,Республика Крым,Скадовск,Украина,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители