Чад обвинил наемников из России в убийстве своих солдат

Чад обвинил военных Центральноафриканской Республики (ЦАР) и их союзников из числа российских наемников в убийстве шестерых солдат в ходе нападения на пограничный пост на территории Чада. Об этом сообщает Africa News со ссылкой на министра иностранных дел Шерифа Махамаат Зене.

Фото: «Africa News» «Africa News»

Отмечается, что один военный был убит на месте, а пятеро похищены и казнены на территории ЦАР. Зене назвал произошедшее спланированным преступлением и пообещал, что вторжение не останется безнаказанным.

По информации издания, произошедшее вызвало дипломатический скандал. В попытке исправить ситуацию власти ЦАР извинились за инцидент, принесли соболезнования родственникам погибших и предложили совместно расследовать случившееся.

По версии Банги, нападение было провокацией оппозиционеров, которых военные ЦАР преследовали недалеко от границы с Чадом. Повстанцы якобы воспользовались темнотой и вывели военных на блокпост Чада. Там пограничников приняли за боевиков. Власти Чада при этом утверждают, что перед нападением военные исследовали блокпост.

Ранее в мае российских наемников, находящихся в ЦАР для поддержки правительственных сил, обвинили в убийствах и изнасилованиях. Как минимум две местные жительницы заявили, что подверглись насилию. Также появились данные о причастности россиян к убийству уличного торговца.