Умер вице-адмирал Юрий Сухачев

Вице-адмирал Юрий Сухачев, который участвовал в расследовании гибели атомной подводной лодки "Курск", умер на 76-м году жизни, сообщили во вторник в Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

Фото: АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА АССОЦИАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

"Клуб моряков-подводников с глубоким прискорбием сообщает, что 30 мая 2021 года на 76-м году ушел из жизни член совета клуба вице-адмирал Юрий Александрович Сухачев", - говорится в сообщении на сайте общественной организации.

В сообщении отмечается, что Сухачев будет похоронен на Серафимовском кладбище в Петербурге в среду. Прощание и отпевание умершего состоится в этот же день в Никольском Морском соборе.

Вице-адмирал Юрий Сухачев родился 28 апреля 1946 года в Ленинграде. После окончания Высшего военно-морского училища подводного плавания служил на различных должностях во флоте, а в 1999 году был назначен на пост начальника Государственного научно-исследовательского института аварийно-спасательного дела и глубоководных работ.