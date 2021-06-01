Су-57 сможет управлять четырьмя "Охотниками"

Летчик истребителя пятого поколения Су-57 будет одновременно координировать действия четырех новейших тяжелых ударных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) "Охотник". Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.