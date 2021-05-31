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Британская авианосная группа Queen Elizabeth вошла в Средиземное море

ИА Regnum
39 минут назад
Авианосная ударная группа ВМС Британии, возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth, миновала пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море, сообщают 31 мая британские СМИ.
Авианосцы ВМС Британии направились в Китай отстаивать открытость морских путей
Фото: Dave Jenkins/ Wikimedia.orgDave Jenkins/ Wikimedia.org
Кроме новейшего британского авианосца, в состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen.
Кроме того, авианосную группу сопровождает ударная атомная субмарина класса Astute с крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.
По заявлению ВМС Британии, авиакрыло Queen Elizabeth состоит из восьми британских истребителей F-35B и десяти истребителей F-35 ВМС США.
Официальный Лондон заявляет, что авианосная группа направляется в Южно-Китайское море, чтобы продемонстрировать Пекину готовность отстаивать «открытость» международных морских путей.
Армия,Гибралтар,
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