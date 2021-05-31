Авианосцы ВМС Британии направились в Китай отстаивать открытость морских путей

Авианосная ударная группа ВМС Британии, возглавляемая авианосцем Queen Elizabeth, миновала пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море, сообщают 31 мая британские СМИ.

Фото: Dave Jenkins/ Wikimedia.org Dave Jenkins/ Wikimedia.org

Кроме новейшего британского авианосца, в состав группы входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen.

Кроме того, авианосную группу сопровождает ударная атомная субмарина класса Astute с крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

По заявлению ВМС Британии, авиакрыло Queen Elizabeth состоит из восьми британских истребителей F-35B и десяти истребителей F-35 ВМС США.