Защита границ РФ: Су-27 сопроводил бомбардировщик ВВС США

Российский истребитель Су-27 поднимался для сопровождения стратегического бомбардировщика США В-52Н над Балтийским морем вблизи границ России

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Отмечается, что 31 мая российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря приближающуюся к госгранице России воздушную цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота», — говорится в сообщении.

В центре добавили, что российский лётчик идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводил его над акваторией Балтийского моря.