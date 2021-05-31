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Самоуправляемый дрон впервые убил человека

Газета.Ru
56 минут назад
Военный квадракоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии. Об этом сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН.
Военный дрон совершил убийство без приказа человека
Фото: соцсетисоцсети
Это произошло еще в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас.
Дрон был произведен в Турции и работал в "высокоэффективном автономном режиме", то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Отмечается, что это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил убийство.
Погибший был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.
Ранее стало известно, что военнослужащие России займутся созданием районов максимальной защиты от дронов. Отмечается, что установка защиты будет отрабатываться как у армейских, так и у социальных и промышленных объектов.
Армия,Оружие,ООН,Ливия,Турция,
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