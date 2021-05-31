Военный дрон совершил убийство без приказа человека

Военный квадракоптер Kargu-2, находясь в автономном режиме работы, убил человека во время вооруженного конфликта в Ливии . Об этом сообщает журнал New Scientist со ссылкой на исследование ООН

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Это произошло еще в марте 2020 года, однако об этом стало известно только сейчас.

Дрон был произведен в Турции и работал в "высокоэффективном автономном режиме", то есть был запрограммирован для атаки целей без необходимости команд от оператора. Отмечается, что это первый зафиксированный случай в истории, когда дрон без приказа человека совершил убийство.

Погибший был участником Ливийской национальной армии под предводительством Халифа Хафтара, которая воюет против регулярной армии правительства Ливии в Триполи.