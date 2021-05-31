В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Военные строители проложили временный водопровод в Крыму длиной 32 км

ТАССиещё 3
2 часа назад
Временный водопровод длиной 32 км проложен в Крыму силами Министерства обороны, сообщил в понедельник на коллегии военного ведомства министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Военные сняли водную блокаду Крыма
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов. Для бесперебойного водоснабжения населения Крыма проложен временный водопровод общей протяженностью 32 км", - сказал Шойгу.
Министр добавил, что это позволило снять водную блокаду полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.
Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.
В марте в Крыму был запущен водозабор на реке Бельбек, призванный решить проблему дефицита воды в Севастополе, военные строители создали гидротехнический комплекс за рекордные 115 дней.
Армия,Министерство обороны,Республика Крым,
105
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители