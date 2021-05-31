Военные сняли водную блокаду Крыма

Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзали муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил РФ подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.