Лицензия на оружие: как ужесточат выдачу документа

Общественной палате предложили обязать лиц, желающих получить лицензию на оружие, предоставлять справку о доходах, сообщает RT.

Он отметил, что недавнее нападение на гимназию в Казани , по версии следствия, совершил 19-летний молодой человек, учащийся, нигде не работающий, не получающий официального заработка.

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"При этом аналогичный портрет злоумышленника мы имели и три года назад во время нападения и массового убийства учащихся в Керченском политехническом колледже. Тогда это был 18-летний молодой человек, также не имевший опыта трудовой деятельности", — написал общественный деятель.

Однако и в первом, и во втором случае молодые люди смогли получить разрешение на покупку оружия. Не располагая какими-то существенными средствами, к тому же неясного происхождения, они оплатили пошлины, курсы подготовки, купили дорогостоящее огнестрельное оружие, значительный запас патронов.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения в законодательство нового требования для лиц, желающих стать обладателями оружия, а именно включить в перечень документов, необходимых для получения лицензии на оружие, справку о доходах физического лица за минувшие 12 месяцев в целях подтверждения их финансовой состоятельности", — говорится в письме.

Председатель Центрального совета Всероссийского общества владельцев гражданского оружия Глеб Обуховский прокомментировал предложение обязать желающих получить лицензию на оружие предоставлять справку о доходах. Об этом сообщает RT.

Специалист отметил, что такая мера несёт некоторые ограничения, но решить проблему полностью это не поможет. Он также допустил, что гражданин, находящийся на попечении у родителей, сможет прийти в оружейный магазин со справкой своего отца. Обуховский объяснил:

- Я считаю, что инициатива бессмысленная... Но что можно сделать? Можно ввести обязательное страхование ответственности перед третьими лицами, типа "автогражданки". Если человек хочет получить разрешение на хранение и ношение оружия, то он обязан будет эту страховку купить. Страховку нужно сделать не сильно дешёвой = дороже, например, ОСАГО, может быть, даже в разы. И точно также смотреть: если с человеком нет никаких происшествий, если он ничего не нарушал, то стоимость страховки постепенно снижать, чтобы к концу первых пяти лет стажа прийти к какой-то минимальной сумме.

Эксперт также добавил, что если человеку оружие нужно для спортивных целей и носит он его исключительно до стрелкового объекта, то такая справка ему не понадобится.

В России ужесточат контроль за выдачей медицинского заключения для оформления разрешения на оружие. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении. Проект сведет к минимуму риск, что лицензию выдадут гражданину с неустойчивой психикой, считают депутаты.

Инициатива дает право правительству устанавливать перечень медицинских противопоказаний для покупки оружия. Отдельно в законодательстве пропишут ответственность за непрохождение такого осмотра. Как пояснил председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев (один из авторов), речь идет о перечне заболеваний, при наличии которых выдавать лицензию на оружие не будут. А когда появились эти противопоказания, возникнут и основания для отзыва документа.

Законопроектом устанавливается, что медосвидетельствование можно пройти только в государственных или муниципальных учреждениях, где в том числе будут проводиться химико-токсикологическое и психологическое тестирования.

Результаты будут размещаться в единой государственной информационной системе, доступ к которой будут иметь сотрудники Росгвардии . Таким образом, с гражданина снимается обязанность предоставлять медицинские документы в подразделение этого ведомства, что исключает возможность их фальсификации.

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"Медицинское заключение будет выдаваться с большей степенью защиты с тем, чтобы исключить подделки", - отметил Пискарев.

Благодаря реестру Росгвардия будет оперативно узнавать о выявлении у владельца оружия заболеваний и противопоказаний, несовместимых с обладанием им. После этого действие разрешения и лицензии на оружие будет приостановлено, оружие изъято, а владельцу придется в течение месяца пройти внеочередное медицинское освидетельствование.

В случае уклонения от него или отрицательного заключения медиков гражданин будет лишен права на владение оружием. Речь идет, например, о ситуациях, когда после ДТП в анализах гражданина обнаружились следы наркотиков.

Новый порядок освидетельствования не позволит взять в руки оружие и тем более зарегистрировать его человеку с неустойчивой психикой, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин . Кроме того, принятие закона поможет предотвратить ситуации, когда медицинские заключению подделываются.

Медицинское освидетельствование можно будет пройти только в государственных или муниципальных учреждениях

По мнению спикера, эти ограничения в первую очередь нужно распространить на тех, кто собирается получить оружие впервые.

"Справки покупают, обращаться с оружием не умеют, человек сам может пострадать от этого", - объяснил он.

Документ продолжает системную и последовательную работу государства по ужесточению оборота оружия, отметил соавтор проекта, глава Комитета по информационной политике Александр Хинштейн . По его оценке, принятие закона позволит спасти человеческие жизни, ведь риски, что оружие окажется в руках людей с определенными отклонениями, будут минимизированы. В результате принятия закона у Минздрава и Росгвардии появится еще один действенный и эффективный механизм по недопущению ЧС с оружием и боеприпасами, резюмировал глава комитета.

Комментарий

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"Многие помнят, что в 2018 году после массового убийства в Керчи тоже звучали самые разные предложения об ужесточении оборота, но законодательство в этой части сколько-нибудь значимо пересмотрено не было. Сейчас ситуация, к несчастью, повторилась в Казани. Я думаю, что в определенном смысле это результат инертности.

В свое время часть депутатов очень осмотрительно относились к тому, что надо ужесточать законы в области информационных технологий, в медийном пространстве наводить порядок. А теперь сами говорим, и все общество говорит о том, что надо было это делать, упустили время в определенном смысле. То же самое происходит с оружием. Не надо ужесточать, говорили некоторые скептики. Сейчас мы видим, что нужно ужесточать и в вопросах лицензирования, и в вопросах классификации оружия".

Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев прокомментировал NEWS.ru принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта, который ужесточает правила контроля за оборотом оружия. По его словам, силовые ведомства не раскрывают полную статистку преступлений, так как из неё было бы видно, что подобные нововведения абсурдны и смехотворны.

Эксперт подчеркнул, что большинство перечисленных в законопроекте пунктов уже так или иначе действуют в России. Основное нововведение — прохождение психологического тестирования. Однако сотрудники МВД уже проходят подобное тестирование, но это не значит, что они через некоторое время не становятся неадекватными из-за профессиональной деформации. Так, две трети преступлений с оружием совершают представители силовых структур, добавил он.

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Ну да, сделали вид для народа, что якобы о нас заботятся, какие-то барьеры поставили. Ну да, закрутили честным людям ещё гайку. <...> Самое главное — кампанейщина, самое главное перед выборами — показать, что они заботятся о народе. А народ уже видит, что уже о нас не забоятся. Они заботятся только о том, чтобы получить тёплые места в госдумах высокооплачиваемые и неприкосновенность, — подчеркнул Ванеев.

Он отметил, что законопроект не затрагивает вопрос о нелегальном оружии, а также об обороте взрывчатки, которую используют в терактах. Эксперт считает, что должен быть комплекс мер по созданию усиленных подразделений для работы в Интернете. Он привёл в пример Соединённые Штаты, где существует 50-тысячная интернет-армия для борьбы с интернет-угрозами. Кроме того, нужно заняться незаконным оборотом оружия, который, по западным оценкам, в России достигает 20 млн единиц вооружения.

А это всё популизм, очковтирательство, как говорили в советское время, потёмкинские деревни, как говорили ещё в царские времена. Это ни к чему не приведёт, кроме как к неэффективной растрате государственных денег, — заключил он.

В случае выявления алкоголизма или наркомании у человека, получившего право на владение оружием, у него следует немедленно отзывать лицензию. Об этом в интервью РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов

По мнению Милонова, тестирование на зависимость от препаратов у обладателя лицензии на оружие должно проходить регулярно, любое наличие в крови запрещённых веществ будет означать отъём лицензии.

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Любое наличие запрещённых веществ в крови человека, признаки того, что он употреблял хоть какие-то наркотики, — всё. Это красный цвет — лицензия моментально отнимается. Лицензия на оружие и наркотические вещества несовместимы. Психиатр должен будет выписывать такую же «чёрную метку» тем людям, у которых диагностирует хронический алкоголизм. Потому что хронический алкоголизм и оружие тоже до добра не доводят, — заявил Милонов.

Также депутат считает, что лицензию не следует выписывать 18-летним, как это происходит сейчас.

Ему оно просто не надо — зачем ему нужно оружие? У него в голове ещё дурь. И оружие ему эту дурь не выбивает, а наоборот... Самооборона? Пусть баллончик перцовый купит и ходит себе спокойно. Если говорить про охоту, даже охотничье оружие требует некой ответственности. С другой стороны, а что у нас, все охотники, что ли? Большинство так называемых охотников никогда в жизни на охоте не были и правильно делали. Потому что если бы они все пошли на охоту, они всех зверей бы поубивали и себя бы заодно, — сказал Милонов.

Оптимальным возрастом для старта выдачи лицензий на владение оружием депутат считает 21 год.

Нападение на гимназию 175 в Казани произошло утром 11 мая. По данным руководителя пресс-службы главы региона Лилии Галимовой, погибли восемь человек, в том числе учительница. По словам Рустама Минниханова, среди жертв три девочки и четыре мальчика.

Ещё 21 человек, среди которых трое взрослых, госпитализированы. Шестеро детей находятся в крайне тяжёлом состоянии, за их жизнь борются врачи. В ближайшее время раненых школьников из Казани самолётом МЧС перевезут в Москву.

Стрелок задержан. Как позже стало известно, он заранее готовился к нападению. Следственный комитет возбудил уголовное дело. 12 мая объявлено в Татарстане днём траура.