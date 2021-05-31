Министр указал, что действия стран НАТО ставят под угрозу сложившуюся систему безопасности и вынуждают Москву «принимать меры адекватного противодействия». Из-за этого, указал Шойгу, страна постоянно улучшает боевой состав войск. Упомянув о планах создать еще около 20 подразделений в ЗВО, он уточнил, что этот жест «синхронизирован» с поставкой современного вооружения и техники.