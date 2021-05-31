НАТО посоветовали опасаться тактического ядерного оружия России

Россия обладает крупнейшим арсеналом тактического ядерного оружия в мире.

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Об этом пишет военный эксперт National Interest Марк Эпископос. Он говорит о том, что Россия полагается на тактическое ядерное оружие как на основной сдерживающий фактор в отношении стран Североатлантического альянса

К тактическому ядерному оружию автор NI относит оружие с дальностью поражения менее 5500 километров. Оно может применяться на поле боя для достижения немедленного перелома в сражении.

Большая часть тактического ядерного вооружения России находится в ведении ВМФ, пишет NI. Сюда можно отнести крылатые ракеты семейства "Калибр", новые носители типа атомных подлодок "Ясень" и многоцелевого фрегата "Адмирал Горшков".