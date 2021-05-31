Die Welt: Россия и Китай объединились против США

По его словам, Россия уже направляла в Китай различные образцы военной техники. В частности, речь идёт о ЗРК С-400 и истребителях Су-35. Кроме того, политолог говорит о связи усиления давления китайцами на Тайвань и увеличения количества российских войск у границ Украины в апреле 2021 года. Так, уверен Краузе, Пекин показал, что готов оказать при необходимости военную поддержку России.