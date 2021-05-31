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В Германии назвали два доказательства военного альянса России и КНР

News.ruиещё 2
1 час назад
Военный альянс России и Китая уже стал реальностью. Страны создали его, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов. О создании соответствующего военного альянса говорят регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения Москвы и Пекина. Об этом для издания Die Welt сообщил немецкий политолог Йоахим Краузе.
Die Welt: Россия и Китай объединились против США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По его словам, Россия уже направляла в Китай различные образцы военной техники. В частности, речь идёт о ЗРК С-400 и истребителях Су-35. Кроме того, политолог говорит о связи усиления давления китайцами на Тайвань и увеличения количества российских войск у границ Украины в апреле 2021 года. Так, уверен Краузе, Пекин показал, что готов оказать при необходимости военную поддержку России.
Мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. Пекин, как и Москва, рассматривает своё региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов, — добавил политолог.
Сведения Global Firepower Index говорят, что РФ и КНР находятся на втором и третьем местах после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединённые военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству. Это касается и ядерного оружия.
Ранее стало известно, что статью о том, что Россия якобы объединяет усилия с Китаем ради создания арсенала роботизированных вооружений, опубликовало издание Daily Mail. В своём материале издание ссылается на доклад некоммерческой исследовательско-аналитической организации «Искусственный интеллект и автономность России».
Публикация вызвала активный отклик читателей. Британцы назвали такой альянс «браком, заключённым на небесах».
Армия,Йоахим Краузе,Москва,Россия,Китай,Соединенные Штаты,Германия,
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