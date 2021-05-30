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NI: российские подлодки проекта «Борей» способны уничтожать города

Газета.Ru
55 минут назад
Военный эксперт американского издания The National Interest Питер Сучиу рассказал о новом российском подводном крейсере стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955 «Борей» и его систершипах.
NI: Подлодки проекта «Борей» способны уничтожить города США
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Сучиу, подлодки проекта «Борей» представляют собой четвертое поколение атомных субмарин, которые способны наносить ядерные удары по американским городам даже после того, как другие ядерные силы будут уничтожены.
Кроме того, автор упомянул, что российский флот на данный момент располагает четырьмя подводными лодками проекта 955 «Борей»/955А «Борей-А», а еще три субмарины этого типа находятся на различных стадиях строительства на верфи АО «Севмаш».
Ранее стало известно, что подводный крейсер «Князь Олег» выйдет в море для проведения испытаний в начале июня.
Армия,Олег Князь,Севмаш,
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