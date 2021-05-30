Не могут противостоять России: новые боевые корабли США списали

ВМС США выведут из боевого состава два литоральных боевых корабля типа USS Freedom общей стоимостью $1,2 млрд на 14 лет раньше намеченного срока. Они были созданы для борьбы с террористами и не могут противостоять китайским и российским судам. Также суда не отличаются высокой эксплуатационной надежностью и периодически выходят из строя.

Фото: Petty Officer 2nd Class Allen Am/Keystone Press Agency/Global Look Press Petty Officer 2nd Class Allen Am/Keystone Press Agency/Global Look Press

Головной корабль проекта LCS (Littoral Combat Ships, литоральные боевые корабли) USS Freedom, переданный ВМС США в 2008 году, будет выведен из состава действующего флота 30 сентября этого года после 13 лет эксплуатации. USS Independence, введенный в эксплуатацию в 2010 году, спишут 31 июля по прошествии 11 лет службы. После этого планируется снять с боевой службы еще два корабля проекта, USS Forth Worth и USS Coronado. Об этом пишет британская газета Daily Mail. Списываемые суда не будут утилизировать, но переведут в состав резервного флота ВМС США.

По словам пресс-секретаря надводных сил американских ВМС Николь Швегман, выводить корабли необходимо, чтобы не отставать от конкурентов. «Чтобы оставаться впереди наших конкурентов, особенно в условиях финансовых ограничений, для военно-морских сил США важно регулярно и тщательно пересматривать структуру наших сил и избавляться от унаследованных возможностей, которые больше не приносят достаточной летальности в бою», — цитирует Швегман издание The San Diego Union-Tribune.

Изначально предполагалось, что литоральные (прибрежные) боевые корабли, которые предназначены для операций вблизи берега, будут иметь срок службы 25 лет.

Всего планировалось построить 35 кораблей этого типа. Строительство каждого оценивалось в сумму около $220 млн, но в итоге затраты выросли до $600 млн за единицу. На эксплуатацию оставшихся судов будет направлен $61 млрд. В настоящее время в Алабаме ведется строительство еще четырех кораблей типа Independence. Завершается окончательная сборка судов Canberra (LCS 30) и Santa Barbara (LCS 32), а также изготовление модулей для Augusta (LCS 34). Началась резка металла для корабля Kingsville (LCS 36).

На сегодняшний день линейка LCS включает корабли двух классов — Freedom и Independence (названия списываемых судов совпадают с названиями головных кораблей класса). Freedom — быстроходный монокорпусный корабль, разработанный корпорацией Lockheed Martin. Independence — тримаран (трехкорпусный корабль) производства компании General Dynamics. Суммарно с 2006 года на воду было спущено более 20 таких кораблей. Они могут достигать скорости в 45 узлов и проходить без дозаправки более 3500 морских миль (6500 км — прим. «Газеты.Ru»).

Freedom и Independence несут на борту небольшой экипаж и оснащены двумя 30-мм пушками и другим вооружением, включая противолодочную ракетную систему. Экипаж первоначально состоял из 40 моряков, позже их количество увеличили до 70. LCS были спроектированы как небольшие незаметные корабли, которые будут действовать вблизи берегов и сдерживать террористов, патрулируя проблемные районы, а также для предотвращения пиратских угонов и похищений людей. Последняя миссия Freedom заключалась в том, чтобы помочь береговой охране США бороться с контрабандой наркотиков в восточной части Тихого океана.

Но теперь ВМС США решили, что им нужны более крупные, традиционные океанские корабли, чтобы противостоять растущей угрозе, исходящей от Китая и России.

В гипотетическом крупномасштабном конфликте примерно равных по возможностям противников на океанских театрах военных действий для LCS просто не находится места, отмечает Daily Mail.

У кораблей типа LCS неоднозначная история эксплуатационной надежности: они выходили из строя в океане во время боевых служб и долгое время бездействовали. Некоторые американские моряки даже прозвали LCS «маленькими дерьмовыми кораблями».

Механические отказы стали обычным явлением для флота LCS, затрагивая как корабли класса Independence, так и корабли класса Freedom. В прошлом году USS Detroit был вынужден уйти на базу из-за проблем с силовой передачей. С теми же проблемами сталкивались USS Milwaukee и Fort Worth. В январе 2021 года ВМС США были вынуждены прекратить прием кораблей класса Freedom из-за обнаружения конструктивного недостатка в трансмиссии.

Прибрежные боевые корабли также изначально проектировались без надежных систем защиты, и критики утверждали, что отсутствие огневой мощи еще больше подорвало доверие к ним. С тех пор LCS были существенно довооружены. Некоторые корабли этого класса начали получать противокорабельные ракеты Naval Strike Missile с дальностью стрельбы в 100 миль в 2019 году, но весь их флот еще предстоит укомплектовать оружием этого типа.

С недостатками проекта LCS согласны не все. К примеру, в издании Naval Technology считают, что LCS — это быстрый и высокоманевренный надводный боевой корабль, способный выполнять надводные, противолодочные и противоминные задачи, а также пилотируемые и беспилотные воздушные, надводные или подводные операции.

Тем не менее, критики программы LCS считают ошибкой одновременно строить корабли и разрабатывать для них новые технологии. В этой связи ВМС США, по всей видимости, готовы повернуться к новым фрегатам и беспилотникам, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны флотов России и Китая.

В первую очередь речь может идти о перспективном фрегате FFG (X) Constellation. До определенной степени он является развитием идей LCS, но при этом адаптированным и для крупномасштабной войны на океанских театрах военных действий.

Как ранее писала «Газета.Ru», в качестве боевой информационно-управляющей системы на перспективном фрегате предполагается размещение варианта «Иджиса» — AEGIS Baseline 10.

Корабль будет оснащен облегченной версией РЛС противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6, которая в полном объеме устанавливается в настоящее время на эсминцах УРО «Arleigh Burke» Flight III.

Также фрегат получит систему противоторпедной защиты надводных кораблей типа NIXIE AN/SLQ-25E, усовершенствованную систему радиоэлектронной борьбы типа AN/SLQ-32, многофункциональный гидролокатор с буксируемой антенной решеткой.

Перспективный корабль будет вооружен 32 унифицированными корабельными установками вертикального пуска для разнообразных управляемых ракет (возможно применение RIM-162 ESSM Block 2 и/или ЗУР большой дальности RIM-67 (SM-2), RIM-156A/B (SM-2ER Block IV), RIM-174 ERAM (SM-6).

Помимо этого, новый фрегат, как предполагается, получит восемь пусковых установок так называемых загоризонтных противокорабельных крылатых ракет. Что это может быть, еще не вполне ясно. Скорее всего, или Harpoon Block II/Block II+, или NSM, или Lockheed Martin LRASM.

Артиллерия корабля будет представлена 57-мм артиллерийской установкой Mk110 (предположительно, в боекомплект будут включены новые недорогие так называемые умные боеприпасы — выстрелы с управляемыми осколочно-фугасными боевыми частями).