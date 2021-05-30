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Российские военные установили мировой рекорд

Газета.Ruиещё 2
19 минут назад
Российские военные химики установили мировой рекорд на армейском этапе конкурса "Безопасная среда", сообщает "Российская газета" со ссылкой на Минобороны.
Российские военные установили мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Рекорд был обновлен на этапе индивидуальной гонки, когда курсанты российской академии РХБЗ имени маршала Тимошенко преодолели все препятствия на участке протяженностью 5,5 км менее чем за полчаса.
В ходе этого этапа курсанты отработали 26 нормативов, в частности, нашли радиоактивные источники, провели химическую разведку и специальную обработку, а также прошли огненно-штурмовую полосу. Выполнить нормативы российским курсантам удалось быстрее, чем это когда-либо делали военные из стран СНГ, Азии и Африки.
В 2019 году российские танкисты на Т-72Б3 установили рекорд скорости на турнире по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино.
Армия,Министерство обороны,"Российская газета",
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