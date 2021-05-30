Российские военные установили мировой рекорд

Рекорд был обновлен на этапе индивидуальной гонки, когда курсанты российской академии РХБЗ имени маршала Тимошенко преодолели все препятствия на участке протяженностью 5,5 км менее чем за полчаса.
В ходе этого этапа курсанты отработали 26 нормативов, в частности, нашли радиоактивные источники, провели химическую разведку и специальную обработку, а также прошли огненно-штурмовую полосу. Выполнить нормативы российским курсантам удалось быстрее, чем это когда-либо делали военные из стран СНГ, Азии и Африки.