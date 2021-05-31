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Секретные данные о ядерном оружии США попали в сеть через школьные приложения

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
Секретные данные о запасах ядерного оружия в США попали в сеть через обучающие приложения, в которых американские военные хранили информацию. Об этом сообщает Bellingcat.
Секретные данные о ядерном оружии США попали в сеть
Фото: ReutersReuters
Речь идет о школьных приложениях и сайтах для обучения на карточках, наподобие Chegg, Cram и Quizlet. Находившиеся в Европе военные записывали на них информацию об американских базах.
Журналисты-расследователи узнали об этом, сопоставив военную терминологию с карточками из сети. Как отметил Фок Постма (Foeke Postma), на этих базах США в Европе может храниться ядерное оружие, секретные коды, пароли и другие подробности. Уточняется, что военные, скорее всего, забыли «закрыть» в настройках приложений общий доступ. При этом данные о ядерном оружии находились в свободном доступе с 2013 года по апрель 2021 года.
Солдаты могли использовать детское приложение, чтобы запомнить данные о ядерном вооружении. В результате в открытом доступе оказалась информация с упоминанием имен военных, причем многие из них использовали те же фотографии, что и в профилях в социальной сети LinkedIn.
Постма связался с официальными представителями Минобороны, НАТО и Европейским командованием вооруженных сил США несколько недель назад. Уточняется, что до публикации материала карточки со всей информацией удалили.
Армия,Оружие,Ядерное оружие,Министерство обороны,НАТО,Соединенные Штаты,
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