Секретные данные о ядерном оружии США попали в сеть

Секретные данные о запасах ядерного оружия в США попали в сеть через обучающие приложения, в которых американские военные хранили информацию. Об этом сообщает Bellingcat.

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Речь идет о школьных приложениях и сайтах для обучения на карточках, наподобие Chegg, Cram и Quizlet. Находившиеся в Европе военные записывали на них информацию об американских базах.

Журналисты-расследователи узнали об этом, сопоставив военную терминологию с карточками из сети. Как отметил Фок Постма (Foeke Postma), на этих базах США в Европе может храниться ядерное оружие, секретные коды, пароли и другие подробности. Уточняется, что военные, скорее всего, забыли «закрыть» в настройках приложений общий доступ. При этом данные о ядерном оружии находились в свободном доступе с 2013 года по апрель 2021 года.

Солдаты могли использовать детское приложение, чтобы запомнить данные о ядерном вооружении. В результате в открытом доступе оказалась информация с упоминанием имен военных, причем многие из них использовали те же фотографии, что и в профилях в социальной сети LinkedIn.