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Генерал призвал РФ готовиться к угрозам из-за развала ядерной триады США

News.ruиещё 2
33 минуты назад
Развал ядерной триады США скрывает в себе угрозу развязывания масштабного конфликта. В этой связи российские силы и средства ядерного сдерживания должны находиться в высокой степени боеготовности, особенно в ближайшее десятилетие. Об этом заявляет доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов.
России предрекли угрозу из-за развала ядерного комплекса США
Фото:  Global Look Press/Russian Defence Ministry Global Look Press/Russian Defence Ministry
По мнению Карпова, для РФ развал американского ядерного комплекса представляется вызовом, поскольку в 2020-е годы РФ придётся содержать силы и средства сдерживания в высокой боеготовности.
При необходимости, а необходимость такая будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции, потребуется также совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов, — сказал Карпов.
По словам генерала, в настоящий момент ядерная триада США находится не в лучшем состоянии и перспективы её более туманны, чем кажется. При этом на вооружении Штатов находятся 400 межконтинентальных ракет, чья модернизация намечена на 2028 год. Также у вооружённых сил имеются 14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, которые подлежат замене в 2027 году.
При этом научно-производственная база этого ведомства в нынешнем состоянии способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, но не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения. В связи с этим можно сделать вывод, что США находятся в начале цикла политико-экономического падения.
С 2028 по 2035 годы будет тяжёлый период для американской ядерной мощи. Нет гарантии, что США смогут вовремя обновить свой потенциал, — заявил военный.
Генерал предположил также, что американская элита, расставаясь с мировым господством, будет рассматривать ядерное оружие в практической плоскости.
Армия,Александр Карпов,Россия,Соединенные Штаты,
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