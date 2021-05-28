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США предложили Турции альтернативу в вопросе С-400

Lenta.ruиещё 4
1 час назад
США предложили Турции альтернативу в вопросе покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом каналу CNN TURK заявила заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
США нашли замену российским С-400 для Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Дипломат отметила, что решение Анкары о приобретении C-400 создает проблемы для НАТО. Она понадеялась, что Турция и США смогут «найти общий путь» в этой сфере. Шерман не уточнила, какую конкретно альтернативу предложили Анкаре.
Заместитель госсекретаря также высказалась о предстоящей встрече турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Джо Байдена, которая может состояться 14 июня.
«Президент [Байден] выразит озабоченность по поводу прав человека и демократии, особенно по поводу того, какого пути придерживается Турция», — подчеркнула она.
Шерман также заключила, что Анкара — важный стратегический союзник, с которым США очень тесно сотрудничают.
В феврале госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару отказаться от С-400. В конце декабря прошлого года Турция и США создали рабочую группу по вопросам покупки первых российских систем противовоздушной обороны С-400.
Анкара расплатилась с Москвой за C-400 7 декабря. Поставки систем, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35 Lightning II. Всего Турция должна была получить более 100 самолетов.
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