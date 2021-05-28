США испытали двигатель для гиперзвуковой ракеты

Тесты силовой установки прошли в Промонтори (штат Юта). Издание напоминает, что разработчиком двигателя выступила Northrop Grumman. За его интеграцию в составе ракеты отвечает Lockheed Martin. По итогам тестов в компаниях заявили, что «двигатель работал в течение всего периода испытаний и соответствовал рабочим параметрам и целям в ожидаемых пределах». Первые летные испытания гиперзвуковой ракеты намечены на 2022 финансовый год.