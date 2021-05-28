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В Москве состоялась встреча Шойгу и главы Минобороны Армении

RT на русскомиещё 1
1 час назад
В Москве состоялась рабочая встреча министра обороны России Сергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которой стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе.
Шойгу встретился с главой Минобороны Армении
Фото: ТАССТАСС
«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Арутюнян добавил, что также будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что Арутюнян в ближайшее время посетит с визитом Россию.
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