Шойгу встретился с главой Минобороны Армении

В Москве состоялась рабочая встреча министра обороны РоссииСергея Шойгу с армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном, в ходе которой стороны намерены обсудить вопросы региональной безопасности и ситуацию в Нагорном Карабахе.
«Мы обсудим вопросы региональной безопасности, связанные с работой миротворческих сил в Нагорном Карабахе, но и, безусловно, все острые проблемы, которые возникли на настоящий момент», — цитирует Шойгу РИА Новости.
Арутюнян добавил, что также будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества.