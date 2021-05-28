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В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель

Lenta.ru
2 часа назад
Таинственный российский одномоторный истребитель напоминает американский F-16 Fighting Falcon и может в будущем пользоваться популярностью у зарубежных заказчиков, хвалят еще не созданный самолет в американском журнале Popular Mechanics.
В США похвалили еще не созданный в России истребитель
Фото: Planes of Fame Air MuseumPlanes of Fame Air Museum
К подобному выводу в издании пришли, обратив внимание на пост блога bmpd, опубликованный в LiveJournal, где показан снимок с «фрагментом модели неизвестного проекта истребителя на рабочем столе заместителя председателя Правительства Российской Федерации Юрия Борисова».
В журнале допускают, что в данном случае речь идет об однодвигательном истребителе, о создании которого в мае сообщало РИА Новости, ссылаясь на источник в авиастроительной отрасли.
Издание пишет, что по воздухозаборнику разрабатываемый в России малозаметный истребитель напоминает однодвигательный F-16 Fighting Falcon.
«Одномоторные истребители тоже полезны — их можно хорошо продавать за рубежом. Российская версия [тоже одномоторного] F-35 Lightning II вполне может оказаться популярной, если будет дешевой и экономичной при эксплуатации», — уверяет журнал.
В декабре 2020 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что в госкорпорации «прорабатывается создание боевой авиационной системы будущего в легком и среднем классе», которая «может быть универсальной платформой, в пилотируемом и беспилотном вариантах».
В апреле того же года в Объединенной авиастроительной корпорации сообщили, что начали работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя.
Армия,Сергей Чемезов,Юрий Борисов,ОАК,Ростех,Правительство РФ,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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