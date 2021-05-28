Напомним, Россия и Китай в 2015 году заключили соглашение на поставку в Поднебесную 24 многофункциональных боевых самолетов Су-35. Стоимость контракта оценивалась не менее 2 миллиардов долларов.

Эксперты утверждают, что данный истребитель является одним из самых мощных вооруженных боевых самолетов в мире. Он представляет собой модернизацию Су-27 и введен в эксплуатацию в России с 2014 года.