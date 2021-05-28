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Пролетевший над пляжем на малой высоте Су-35 сняли на видео в Китае

Алевтина Жаркова
38 минут назад
Су-35 Военно-воздушных сил Китая пронесся на предельно малой высоте в небе над пляжем и поразил отдыхающих. Инцидент произошел в городе Ляньюньган в провинции Цзянсу. Сверхманевренный истребитель запечатлели на видео туристы из окон отеля.
Напомним, Россия и Китай в 2015 году заключили соглашение на поставку в Поднебесную 24 многофункциональных боевых самолетов Су-35. Стоимость контракта оценивалась не менее 2 миллиардов долларов.
Эксперты утверждают, что данный истребитель является одним из самых мощных вооруженных боевых самолетов в мире. Он представляет собой модернизацию Су-27 и введен в эксплуатацию в России с 2014 года.
Армия,Азия,Войска,Видео,Китай,
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