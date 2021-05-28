В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Военные засекли преследовавшие корабль НЛО

Lenta.ru
1 час назад
Американский военный корабль засек на своем радаре неизвестные объекты, которые не удалось ни распознать, ни найти, о чем рассказал в своем Instagram режиссер-документалист Джереми Корбелл.
Он опубликовал видеозапись радара корабля USS Omaha, на котором военные в течение часа наблюдали неподалеку от себя неопознанные летающие объекты (НЛО). Они засекли в общей сложности 14 неизвестных целей. Сообщается, что одна из целей скрылась под водой, но оказавшаяся чуть позже в том месте подводная лодка никаких объектов или обломков не обнаружила. Также не удалось определить их точки старта или посадки.
Неопознанные объекты, согласно данным с радара, были минимум 1,8 метра в диаметре, и преследовали корабль со скоростью от 74 до 250 километров в час.
Инцидент произошел вечером 15 июля 2019 года в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего. Позднее кадры с радара изучались группой военно-морской разведки США по неопознанным явлениям.
Армия,Видео,
19
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители