Он опубликовал видеозапись радара корабля USS Omaha, на котором военные в течение часа наблюдали неподалеку от себя неопознанные летающие объекты (НЛО). Они засекли в общей сложности 14 неизвестных целей. Сообщается, что одна из целей скрылась под водой, но оказавшаяся чуть позже в том месте подводная лодка никаких объектов или обломков не обнаружила. Также не удалось определить их точки старта или посадки.