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ЧФ получит танкер ледового класса «Вице-адмирал Паромов»

Деловая газета "Взгляд"
2 часа назад
Морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182 ледового класса войдет в состав Черноморского флота (ЧФ) 29 мая, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
ЧФ получит танкер ледового класса «Вице-адмирал Паромов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Проведение торжественной церемонии подъёма Андреевского флага и приём в состав Черноморского флота новейшего малого морского танкера «Вице-адмирал Паромов», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ.
Уточняется, что мероприятие пройдет 29 мая.
Малый морской танкер проекта 03182 разработан в Зеленодольском проектно-конструкторском бюро и представляет собой многоцелевую платформу ледового класса для транспортировки различных грузов и людей. Он может принимать вертолеты Ка-27, беспилотники и проводить спасательные операции.
Танкер проекта 03182 имеет полное водоизмещение 3,5 тыс. тонн, длину 78,8 метра, ширину 15,4 метра, и осадку 5 метров при полной загрузке. В экипаже судна 24 человека.
«Вице-адмирал Паромов» был заложен первого сентября 2016 года на судостроительном заводе «Волга» в Нижнем Новгороде, на воду его спустили в декабре 2018 года.
Армия,РИА Новости,
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