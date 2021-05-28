Беспилотники в РФ оснастят высокоточной системой навигации

Отмечается, что изначально подобная система использовалась в самолетостроении. Затем была адаптирована для беспилотников. Бесплатформенные инерциальные системы отличаются меньшим весом и габаритами по сравнению с платформенными, а также возможностью работать при значительных перегрузках.

Как уточнили в Ростехе, испытания системы на беспилотниках были успешно проведены в 2020 году. "Первые образцы новейших навигационных систем будут поставлены для использования на российских беспилотниках уже в 2021 году", - сказали в пресс-службе.