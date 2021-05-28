В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Российские беспилотники оснастят высокоточной системой навигации

ТАССиещё 2
2 часа назад
Российские авиационные беспилотники будут оснащены уникальной бесплатформенной инерциальной навигационной системой производства холдинга КРЭТ госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе госкорпорации.
Беспилотники в РФ оснастят высокоточной системой навигации
Фото: ТАССТАСС
"Преимущество разработки в высокой точности и возможности автономной работы - система может определять координаты и параметры движения объектов даже при отсутствии наземных, морских или космических ориентиров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально подобная система использовалась в самолетостроении. Затем была адаптирована для беспилотников. Бесплатформенные инерциальные системы отличаются меньшим весом и габаритами по сравнению с платформенными, а также возможностью работать при значительных перегрузках.
"В навигационных системах предусмотрена возможность работы по GPS или ГЛОНАСС в совмещенном режиме или автономно. При этом погрешность систем - менее 1% при обычном режиме работы и менее 2% - при автономном", - приводит пресс-служба слова генерального директора КРЭТ Николая Колесова.
Как уточнили в Ростехе, испытания системы на беспилотниках были успешно проведены в 2020 году. "Первые образцы новейших навигационных систем будут поставлены для использования на российских беспилотниках уже в 2021 году", - сказали в пресс-службе.
Армия,Николай Колесов,Ростех,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители