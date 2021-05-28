Генерал из США призвал не допустить войну России и Китая

«Сейчас мы находимся на 76-м году мира между Великими державами после Второй мировой войны, и он сейчас в тяжелом положении, мы можем видеть, как он стоит на грани», — сказал Милли.
По его словам, отношения между США, Китаем и Россией разрушаются.
Ранее СМИ писали, что стратегическая «близорукость» нового политического руководства Соединенных Штатов позволяет России и Китаю сблизиться для противостояния США.
Кроме того, американский режиссер Оливер Стоун обвинил США в «войне» против России. По мнению Стоуна, эту «войну» начали США после выступления российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.