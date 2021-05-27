США начали разработку новейшей атомной подлодки

Сообщается, что прямо сейчас специалисты изучают сразу три варианта конструкции нового судна. Одна из них подразумевает использование подлодки класса «Вирджиния», вторая — стратегических субмарины класса «Колумбия», а третья будет абсолютно новым вариантом, разработанным с нуля.

Что интересно, первая многоцелевая АПЛ может быть закуплена уже в 2031 году. А с 2034 года их могут закупать по две единицы ежегодно.