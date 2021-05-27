Современная российская армия должна быть компактной, но при этом демонстрировать эффективность, уверен президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его оценке, необходимо развивать военно-транспортную авиацию.

Путин заявил, что вооруженные силы РФ нуждаются в большем числе военно-транспортных самолетов и вертолетов, нужно принять меры для наращивания их производства. Он отметил, что завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В и что в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.