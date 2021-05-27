Современная российская армия должна быть компактной, но при этом демонстрировать эффективность, уверен президент РФ Владимир Путин. Для этого, по его оценке, необходимо развивать военно-транспортную авиацию.
"Для нашей страны с ее огромной территорией, самой большой территорией в мире, напомню, это [развитие военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил] имеет особое значение для того, чтобы наша армия была компактной, как мы всегда говорим, но эффективной. Это важно также и для проведения успешных десантных операций", - сказал глава государства, открывая в четверг заключительное совещание из серии встреч, посвященных оборонной тематике.
Путин заявил, что вооруженные силы РФ нуждаются в большем числе военно-транспортных самолетов и вертолетов, нужно принять меры для наращивания их производства. Он отметил, что завершаются госиспытания легкого транспортника Ил-112В и что в текущем году запланирована поставка двух таких самолетов, а также возобновляется производство самолета Ил-76 на новой технологической основе, и до конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А.
"Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов, - сказал Путин. - Давайте сегодня обсудим, как эффективно решить эту задачу, определим меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации".
ВС РФ должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности - крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами, отметил он.