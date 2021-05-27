Обострение конфликта: Азербайджан взял в плен армянских военных

Азербайджанские ВС взяли в плен шесть армянских солдат. Это произошло во время проведения инженерских работ в приграничной зоне Гегаркуникской области. Об этом 27 мая сообщили в пресс-службе министерства обороны Армении

«Рано утром 27 мая шесть военнослужащих ВС Армении были окружены и взяты в плен военнослужащими ВС Азербайджана при проведении инженерных работ в приграничной зоне Гегаркуникской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что необходимые меры по возвращению плененных военнослужащих уже принимаются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе минобороны Азербайджана заявили, что обвинения минобороны Армении в том, что азербайджанские военные обстреляли позиции армянской армии на границе двух республик в Гегаркуникской области (Армения), не соответствуют действительности. По данным азербайджанской стороны, военнослужащий ВС Армении погиб не в результате обстрела, а «в результате несчастного случая».

Напомним, 25 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян назвал ситуацию на армяно-азербайджанской границе напряжённой.

История вопроса

Между Арменией и Азербайджаном существует проблема территориального разграничения, так как места компактного проживания двух этносов не совпадают с формальными государственными границами. Дипломатические отношения между двумя странами отсутствуют.

С момента распада Российской Империи между Республикой Армения и Азербайджанской Демократической Республикой началась война. Она была прекращена с образованием СССР в 1922 году, когда были созданы Армянская ССР и Азербайджанская ССР в составе Закавказской СФСР. В советский период конфликт был погашен путём создания автономий и частичного переселения населения спорных районов.

С подъёмом национализма во время «перестройки» в 1987 году конфликт начал разгораться вновь, и после развала СССР в 1991 году перешёл в открытую войну. Война между Арменией и Азербайджаном за находящуюся в глубине территории Азербайджана населённую армянами Нагорно-Карабахскую область продолжалась до 1994 года.

Нагорно-Карабахская область и районы, отделяющие её от территории собственно Армении, остались под контролем армян. Формально непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в состав Армении не входит. Время от времени на линии разграничения происходят военные столкновения.

Гражданам Армении въезд в Азербайджан запрещён, как и гражданам любых стран, в чьих паспортах имеются отметки о пребывании в НКР.

Армения ждет четкой реакции со стороны ОДКБ на взятие в плен Азербайджаном шестерых военнослужащих ВС республики. Об этом заявила в четверг лидер правящего блока "Мой шаг" Лилит Макунц на заседании парламента, которое транслировалось в прямом эфире.

"Наше общество - мы ожидаем четкой реакции от наших международных партнеров, от ОДКБ. Отсутствие оперативной и четкой реакции от ОДКБ приводит к таким случаям и к эскалации на границе. Мы ожидаем четкой позиции от всех наших международных партнеров", - заявила Макунц.

Баку расценивает переход армянских военнослужащих на территорию Азербайджана как «террористический и провокационный акт», сообщает МИД республики.

В ведомстве добавили, что инцидент на границе с Арменией является нарушением трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, передает РИА «Новости».

«Азербайджан поддерживает урегулирование напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами. Попытки нарушить границы Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами, и уважать границы соседнего государства», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Взятие в плен шестерых армянских военных ВС Азербайджана можно считать похищением, поскольку они были захвачены во время минирования приграничной линии с установкой предупредительных знаков. Об этом в четверг на заседании правительства заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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"Хочу подчеркнуть, что армянские военнослужащие находились на суверенной территории Армении, они минировали приграничную линию и устанавливали предупредительные знаки не в диверсионных целях. Одно ясно, что это не пленение наших солдат - это похищение с территории Армении", - заявил он.

Пленение азербайджанскими ВС шести армянских военнослужащих в приграничной Гегаркуникской области является провокацией и направлено на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Об этом в четверг говорится в заявлении МИД Армении.

"Провокационные действия военно-политического руководства Азербайджана направлены на дальнейшее обострение ситуации, что может серьезно подорвать региональный мир и стабильность. Мы решительно осуждаем применение силы Азербайджаном против территориальной целостности и суверенитета Армении, подчеркивая, что военно-политическое руководство Азербайджана несет ответственность за все действия азербайджанских ВС", - говорится в заявлении МИД.

В МИД Азербайджана заявили, что Баку выступает за переговоры с Армений по ситуации на границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление азербайджанского ведомства, которое имеется в распоряжении агентства.

В министерстве также подчеркнули, что поддерживают призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ.

«Попытки нарушить границы Азербайджана недопустимы. Армения должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами, и уважать границы соседнего государства», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Задержанные армянские военные входили в состав двух диверсионных групп. Они минировали дорогу, ведущую по территории Азербайджана к позициям ВС республики. Об этом заявили в МИД страны.

По словам представителей ведомства, две диверсионные группы ВС Армении проникли на территорию Азербайджана в направлении села Йухары Айрым Кельбаджарского района. Они пытались заминировать дорогу.

Эти группы были обнаружены, часть диверсантов сбежала. Шесть человек (двое членов одной из групп и четверо — второй) были обезоружены и задержаны азербайджанской армией, — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что проникновение вооружённой группы и попытка минирования расцениваются как террористические и провокационные действия. Дипломаты добавили, что в Баку выступают за устранение напряжённости на армяно-азербайджанской границе путём переговоров.

В Армении разные политические силы говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. Эти заявления, попахивающие реваншизмом, очень опасны в первую очередь для Еревана. О стремлении Армении к реваншу после конфликта в Нагорном Карабахе заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев . Он сообщил об этом на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым , пишет Haqqin.az.

По словам Алиева, в Армении некоторые политики делают заявления, которые попахивают реваншизмом. И они опасны в первую очередь для самого Еревана. Президент подчеркнул, что второй карабахский конфликт показал, к чему привела политика ненависти и азербайджанофобии.

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