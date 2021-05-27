Американцев встревожило появление Ту-22М3 в Сирии

Автор отмечает, что X-22 (в кодификации НАТО
AS-4 Kitchen) известны как высокоскоростные убийцы кораблей, которые могут оснащаться ядерной или обычной боеголовкой. Существует также исключительно ядерная версия для наземного применения. "В своем противокорабельном варианте Х-22, хотя и является устаревшим оружием, но все же доставит серьезную головную боль операторам оборонительных систем любых надводных боевых кораблей. Запущенная со скоростью 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха, пролетев около 14 миль. Затем, приближаясь к цели, ракета пикирует под углом около 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха", - пишет он.