В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Убийца кораблей: The Drive встревожил Ту-22М3 с ракетой Х-22 в Сирии

Российская Газета
6 часов назад
The Drive высоко оценил вооружение бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии.
Американцев встревожило появление Ту-22М3 в Сирии
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ
Портал The Drive внимательно изучил фотографии и видеоматериалы Минобороны РФ, посвященные миссии стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 в Сирии. Внимание обозревателя привлекала огромная ракета Х-22 (длина 11,6 метров), под крылом одного из самолетов.
Автор отмечает, что X-22 (в кодификации НАТО AS-4 Kitchen) известны как высокоскоростные убийцы кораблей, которые могут оснащаться ядерной или обычной боеголовкой. Существует также исключительно ядерная версия для наземного применения. "В своем противокорабельном варианте Х-22, хотя и является устаревшим оружием, но все же доставит серьезную головную боль операторам оборонительных систем любых надводных боевых кораблей. Запущенная со скоростью 1,5 Маха, ракета разгоняется до крейсерской скорости 3 Маха, пролетев около 14 миль. Затем, приближаясь к цели, ракета пикирует под углом около 30 градусов, разгоняясь до конечной скорости 4,1 Маха", - пишет он.
Теоретически, каждый Ту-22М3 может нести три таких ракеты, хотя как правило самолет вооружают лишь одним экземпляром.
Автор опасается, что переброшенные в Сирию Ту-22М3, оснащенные Х-22, будут представлять серьезную угрозу для кораблей НАТО.
Армия,В мире,Министерство обороны,НАТО,Сирийская Арабская Республика,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители