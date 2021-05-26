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Солдаты ВСУ подорвались на украинских минах

ИА Regnum
36 минут назад
Два случая ранения украинских военных при минировании зафиксировано со стороны управления Народной милиции ЛНР, сообщил 26 мая журналистам офицер пресс-службы ведомства Иван Филипоненко.
Солдаты ВСУ подорвались на украинских минах
Фото: US Army EuropeUS Army Europe
Первый подрыв произошёл накануне, 25 мая, при минировании украинскими боевиками местности в районе населённого пункта Лоскутовка. Устанавливая противопехотную мину (ПМН-2) старший сержант ВСУ получил минно-взрывную травму из-за несоблюдения требований безопасности и несогласованности действий.
Другой подрыв произошёл в ходе проведения инженерных работ по дооборудованию позиций в районе Светлодарска: рядовой ВСУ подорвался на противопехотной мине, установленной ранее сапёрами инженерно-сапёрной роты своей же бригады.
Комментируя второй инцидент, Филипоненко сказал, что командир батальона отдал подчиненным приказ на оборудование новых позиций, «не имея уточнённых карт минных полей и не проведя инженерной разведки местности, что привело к трагическим последствиям».
Армия,Иван Филипоненко,
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