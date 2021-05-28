УВЗ начал создание тяжелого ударного робота

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ) начала создавать первые опытные образцы тяжелого ударного робототехнического комплекса «Штурм», предназначенного для боя в городе, сообщили два источника в оборонно-промышленном комплексе.

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«В частности, создается подвижный пункт управления боевыми машинами комплекса и сами машины с разными боевыми модулями, включая модуль со 125-миллиметровым гладкоствольным укороченным орудием. Все машины комплекса строятся на шасси танка Т-72Б3», – сообщил источник РИА «Новости».

По словам второго источника, другие варианты боевых модулей комплекса будут включать следующие виды вооружения: блок реактивных огнеметов «Шмель», спаренные 30-миллиметровые автоматические пушки, блок 220-миллиметровых термобарических неуправляемых реактивных снарядов. При этом сами боевые машины комплекса «Штурм» будут иметь высокий уровень защиты от противотанковых средств противника.

Источник также пояснил, что укороченное орудие так называемой сниженной баллистики предназначено для действий на ближних дистанциях в условиях городского боя.

«Короткий ствол с минимальным выносом за габариты боевой машины обеспечит «Штурму» хорошую мобильность и эффективность в условиях городских узостей или завалов. Учитывая минимальные дальности огневого контакта в урбанистической среде, сниженная из-за короткого ствола начальная скорость снаряда не повлияет на эффективность поражения целей», – уточнил он.

По словам источника, основное назначение комплекса «Штурм» – выявление и подавление долговременных огневых точек, уничтожение живой силы противника, в первую очередь противотанковых расчетов, представляющих для бронетехники в городе особую опасность.