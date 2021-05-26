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Названы главные конкуренты российского истребителя Су-57

Деловая газета "Взгляд"
54 минуты назад
Конкуренцию российскому истребителю пятого поколения Су-57 могут составить американские F-22 и F-35 и китайский J-20, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой».
«Для перспективного многофункционального истребителя Су-57 конкурентами являются F-22, F-35 (оба – производства США), J-20 (Китай), Rafale (Франция) и Typhoon (производитель – консорциум из нескольких стран Евросоюза)», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Как отмечается в отчете, в ближайшие годы основную долю произведенных в мире истребителей составят американские истребители пятого поколения F-35. При этом по прогнозам «Сухого», доля истребителей «Су» составит от 8% до 10%, что позволит компании стабильно удерживаться в первой пятерке мировых производителей боевой авиатехники.
Ранее российская компания «Сухой» в инициативном порядке начала работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57. На сегодня все истребители производства России, включая самый современный Су-57, оснащены двумя двигателями.
Армия,Видео,Сухой,ЕС,РИА Новости,Китай,Соединенные Штаты,Франция,
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