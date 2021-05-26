«Для перспективного многофункционального истребителя Су-57 конкурентами являются F-22, F-35 (оба – производства США), J-20 (Китай), Rafale (Франция) и Typhoon (производитель – консорциум из нескольких стран Евросоюза)», – говорится в документе, передает РИА «Новости». Как отмечается в отчете, в ближайшие годы основную долю произведенных в мире истребителей составят американские истребители пятого поколения F-35. При этом по прогнозам «Сухого», доля истребителей «Су» составит от 8% до 10%, что позволит компании стабильно удерживаться в первой пятерке мировых производителей боевой авиатехники.