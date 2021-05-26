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ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна

ТАСС
5 часов назад
Обращение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна к ОДКБ принято к сведению организацией, работа по проведению консультаций в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил он.
Зайнетдинов напомнил, что накануне заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.
Армия,Валерий Семериков,Эмомали Рахмонов,Армения,
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