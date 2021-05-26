ОДКБ приняла к сведению обращение Пашиняна

Обращение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна к ОДКБ принято к сведению организацией, работа по проведению консультаций в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Информация и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна принята к сведению. Работа в соответствии с поручением председателя совета коллективной безопасности ОДКБ Эмомали Рахмона продолжается", - заявил он.
Зайнетдинов напомнил, что накануне заместитель генсека ОДКБ Валерий Семериков на заседании координационного совещания председателей комитетов по обороне и безопасности заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе требует принятия срочных мер, в первую очередь политико-дипломатического характера, а также проведения демаркации и делимитации на данном участке госграницы.