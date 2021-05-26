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Российские бомбардировщики Ту-22М3 назвали угрозой британским и американским ударным группам

Ferra.ru
4 часа назад
Как стало известно, зарубежные издания считают российские бомбардировщики Ту-22М3 угрозой британским и американским авианосным ударным группам. Речь идёт о тех самолётах, которые развёрнуты на авиабазе Хмеймим в Сирии.
Ту-22М3 назвали угрозой авианосцам
Фото: Ferra.ruFerra.ru
По мнению журналистов The Drive, прилёт Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает по времени с моментом прибытия авианосца Queen Elizabeth в акваторию Средиземного моря.
Учитывая, что во времена холодной войны именно американские авианосцы и боевые корабли были основной целью советских Ту-22М на этой территории, опасения не кажутся столь беспочвенными.
В The Drive также напомнили об использовании усовершенствованной до Х-32 сверхзвуковой крылатой ракеты в качестве основного оружия Ту-22М3. Это позволяет самолёту атаковать противника на расстоянии до 800 километров.
Армия,Сирийская Арабская Республика,
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