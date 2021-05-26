США передислоцируют авианосец на Ближний Восток

По ее информации, авианосец, базирующийся в данный момент на базе Йокосука в Японии, покинет ее летом этого года. Как ожидается, он будет перенаправлен в ближневосточный регион, где будет находиться по меньшей мере четыре месяца.
Газета подчеркивает, что Ronald Reagan является единственным авианосцем седьмого флота ВМС США, в зону ответственности которого входит западная часть Тихого океана и восточная часть Индийского океана. Ronald Reagan водоизмещением более 100 тыс. тонн способен нести до 90 самолетов и вертолетов.