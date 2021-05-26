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«Сухой» рассказал о планах внедрить в боевую авиацию мощные лазеры

Деловая газета "Взгляд"
7 часов назад
Одним из ключевых направлений развития боевой авиации в будущем станет оснащение самолетов лазерами большой мощности, а также иным оружием «на новых физических принципах», следует из отчета за 2020 год ведущего российского предприятия-разработчика истребителей ПАО «Сухой».
Российские самолеты могут оснастить мощными лазерами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Необходимо также учитывать общие тенденции развития военной авиационной техники в мире, которым обязано следовать Общество [«Сухой»]. Важнейшими из них являются ... разработка принципиально новых видов вооружения самолетов, включая лазеры большой мощности (на основе новых активных сред и источников накачки, адаптивных зеркал и устройств охлаждения) и другие виды оружия, основанные на новых физических принципах», – цитирует документ РИА «Новости».
Кроме этого, тенденциями развития военной авиации в «Сухом» считают создание гиперзвуковых комплексов, способных к выполнению боевых задач в ближнем космосе, новых жаропрочных сплавов, двигателей и высокоэнергетических видов топлива.
В документе указывается, что удержать позиции на отечественном и мировом рынках «Сухому» поможет серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 и его экспортной версии, а также беспилотных авиакомплексов. Отмечается, что в компании прогнозируют постепенное сокращение бюджетного финансирования военно-промышленного комплекса, это может привести к снижению гособоронзаказа на боевые самолеты.
«Одновременно уменьшается спрос на современные боевые авиационные комплексы на международных рынках, в связи с их значительной стоимостью и насыщением рынка военной авиационной техникой предыдущих поколений», – следует из документа.
Ранее сообщалось, что «Сухой» в инициативном порядке начал работы по созданию тактического однодвигательного истребителя 5-го поколения, который будет строиться с применением технологий «стелс» и использованием наработок по Су-57.
Армия,Сухой,РИА Новости,
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