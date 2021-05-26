Российские самолеты могут оснастить мощными лазерами

Кроме этого, тенденциями развития военной авиации в «Сухом» считают создание гиперзвуковых комплексов, способных к выполнению боевых задач в ближнем космосе, новых жаропрочных сплавов, двигателей и высокоэнергетических видов топлива.

В документе указывается, что удержать позиции на отечественном и мировом рынках «Сухому» поможет серийное производство истребителей пятого поколения Су-57 и его экспортной версии, а также беспилотных авиакомплексов. Отмечается, что в компании прогнозируют постепенное сокращение бюджетного финансирования военно-промышленного комплекса, это может привести к снижению гособоронзаказа на боевые самолеты.