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Российские Ту-22М3 в Сирии признали угрозой британским и американским АУГ

Lenta.ru
8 часов назад
Дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, развернутые на авиабазе Хмеймим в Сирии, могут угрожать британским и американским авианосным ударным группам (АУГ), действующим в Средиземном море, признает The Drive.
Российские Ту-22М3 в Сирии признали угрозой британским АУГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Американское издание отмечает, что по времени прилет Ту-22М3 в Хмеймим практически совпадает с прибытием авианосца Queen Elizabeth в Средиземное море. The Drive напоминает, что на британский корабль выступает носителем палубных истребителей пятого поколения F-35B Lightning II.
Издание пишет, что во времена холодной войны американские авианосцы и боевые корабли, вооруженные крылатыми ракетами, были основной целью советских Ту-22М в Средиземном море и Атлантическом океане.
The Drive напоминает, что основным оружием Ту-22М3 выступает сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «Буря», усовершенствованная до Х-32. Издание отмечает, что дальность последней превышает 800 километров.
Таким образом в The Drive прокомментировали прибытие трех Ту-22М3 в Сирию.
Дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3, предназначенный для поражения наземных и морских целей с больших, средних и малых высот, принят на вооружение в 1989 году. Всего выпущено 268 самолетов данной модификации. Бомбардировщики Ту-22М3 участвовали в нанесении авиаударов по террористам в Сирии. В настоящее время планируется модернизация 30 единиц Ту-22М3 до уровня Ту-22М3М.
Армия,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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