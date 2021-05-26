Военный эксперт: комплекс С-500 могут продать за рубеж

Главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов
в 2020 году заявлял, что Россия не будет продавать эти ЗРК ни за какие деньги, так как они разрабатываются в первую очередь для армии РФ. Коротченко в этой связи указал, что С-500 является оборонительной системой, поэтому власти страны могут принять политическое решение о выводе комплекса на внешний рынок. Но даже в таком случае поставки будут осуществляться только ближайшим союзникам, уверен эксперт. Он также отметил, что США подобных вооружений не имеют.