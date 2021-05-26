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Военный эксперт: комплекс С-500 могут продать за рубеж

News.ru
2 часа назад
Военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» допустил, что Россия может отправить на экспорт новейшие зенитно-ракетные комплексы C-500. Специалист подчеркнул, что не имеющий аналогов в мире ЗРК в любом случае будет поставляться только ограниченному кругу государств.
Военный эксперт: комплекс С-500 могут продать за рубеж
Фото: РИА НовостиРИА Новости
25 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания С-500 завершаются успешно и комплекс скоро начнёт поступать в войска. Коротченко отметил, что новейший ЗРК обладает рядом уникальных особенностей. В частности, в него заложена возможность эффективной борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами на последней стадии полёта. Кроме того, С-500 может сбивать низкоорбитальные спутники и средства поражения, запущенные с орбитальных платформ.
Главный исполнительный директор Ростеха Сергей Чемезов в 2020 году заявлял, что Россия не будет продавать эти ЗРК ни за какие деньги, так как они разрабатываются в первую очередь для армии РФ. Коротченко в этой связи указал, что С-500 является оборонительной системой, поэтому власти страны могут принять политическое решение о выводе комплекса на внешний рынок. Но даже в таком случае поставки будут осуществляться только ближайшим союзникам, уверен эксперт. Он также отметил, что США подобных вооружений не имеют.
Сегодня у США такого комплекса нет. У американцев есть стационарная система ПРО, где ракеты-перехватчики базируются в шахтах. У России также существует система ПРО Москвы с шахтным базированием ракет-перехватчиков, а С-500 может быть переброшена на любое направление и быть там развёрнутой, — резюмировал Коротченко.
Ранее стало известно, что Турция продолжает переговоры с Россией о закупке второго полка зенитно-ракетных комплексов С-400.
Армия,Сергей Чемезов,Игорь Коротченко,Владимир Путин,Ростех,ФБА "Экономика сегодня",Россия,
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