Военный эксперт: комплекс С-500 могут продать за рубеж

Сегодня у США такого комплекса нет. У американцев есть стационарная система ПРО, где ракеты-перехватчики базируются в шахтах. У России также существует система ПРО Москвы с шахтным базированием ракет-перехватчиков, а С-500 может быть переброшена на любое направление и быть там развёрнутой, — резюмировал Коротченко.