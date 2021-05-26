Военнослужащим повысят оклады осенью

Военнослужащим, проходящим службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства 772 от 24 мая, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
В постановлении уточняется, что расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующими федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам.