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Оклады представителей одной из профессий повысят с 1 октября

Прайм
15 минут назад
Военнослужащим, проходящим службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям, сообщается в постановлении правительства 772 от 24 мая, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Военнослужащим повысят оклады осенью
Фото: ТАССТАСС
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Повысить с 1 октября 2021 года в 1,037 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту; размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву", — говорится в документе.
Также повышения коснутся проходящих службу в Росгвардии, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, пожарных, таможенников и других.
В постановлении уточняется, что расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам в соответствии с настоящим постановлением, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на эти цели соответствующими федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам.
Армия,Росгвардия,МВД,Правительство РФ,
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