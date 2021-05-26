В Швейцарии упал военный самолет

Самолет Tiger F-5 ВВС Швейцарии потерпел крушение в полукантоне Обвальден в центральной части страны. Пилот катапультировался и остался жив, сообщил федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии.
«Крушение самолета Tiger F-5 швейцарских ВВС произошло в районе Мельхзе-Фрутт. Пилот смог спастись, вовремя воспользовавшись катапультным креслом, он не получил ранений», – говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Там добавили, что Tiger F-5 взлетел из Пайерна и проводил учебный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 (McDonnell Douglas F/A-18 Hornet. – прим. ВЗГЛЯД). В настоящее время военная полиция расследует причину аварии.
Напомним, в ноябре 2016 года борт специального летного отряда «Россия» был встречен истребителями ВВС Швейцарии в воздушном пространстве этой страны и сопровожден до границы с Францией. Журналисты, находившиеся на борту, разместили соответствующее видео в соцсетях.